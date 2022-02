PSG vs Real Madrid: Đêm Paris rực lửa

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Eder Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius.

Tỷ lệ châu Á: PSG chấp 1/2

Tỷ lệ bàn thắng: 2 3/4

Dự đoán: PSG thắng 2-1

Lịch Thi Đấu Champions League 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 16/02 16/02 03:00 Sporting Lisbon -:- Man City Vòng 1/8 16/02 03:00 PSG -:- Real Madrid Vòng 1/8 17/02 17/02 03:00 RB Salzburg -:- Bayern München Vòng 1/8 17/02 03:00 Inter -:- Liverpool FC Vòng 1/8

Kim Ngọc