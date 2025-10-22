PSG phá sâu kỷ lục của MU tại Cúp C1, Luis Enrique tuyên bố lớn

Cụ thể, PSG trở thành đội đầu tiên trong lịch sử đạt mốc 40 bàn trở lên trong 1 năm. Chính xác, đội bóng nhà giàu nước Pháp hiện có 45 bàn tại Cúp C1 trong năm 2025.

Một điều đáng kể, với việc có 7 bàn trước Leverkusen, PSG thời Luis Enrique phá sâu kỷ lục ghi bàn trong 1 năm dương lịch của MU tại Cúp C1 từng làm được hồi 2002.

Con số này sẽ không dừng lại, khi PSG còn 3 trận nữa tại đấu trường này (gặp Bayern Munich, Tottenham và Athletic Bilbao) mới khép lại năm dương lịch. Trước đó, MU giữ kỷ lục với 38 bàn ghi được vào 2002.

Thuyền trưởng Luis Enrique chia sẻ sau trận: “Một cảm giác tích cực, PSG đã chơi tốt, có những cơ hội rất rõ ràng. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng.

Chơi trên sân khách luôn phức tạp, vì có những thứ bạn không thể kiểm soát. Nhưng PSG hôm nay vẫn làm được như thường lệ. Tôi tự hào về đội bóng này”.

Giành 9 điểm tuyệt đối, PSG hiện dẫn đầu vòng bảng Cúp C1. Luis Enrique đã tuyên bố rằng, mục tiêu chính của đội là chiến đấu để giữ lại chiếc cúp tai voi mùa thứ 2 liên tiếp.