PSG ngược dòng khó tin, lần đầu giành Siêu cúp châu Âu

Gần ba mươi năm trước, PSG trong lần đầu tiên giành quyền tham dự trận tranh Siêu cúp châu Âu đã nhận lại kết quả vô cùng thảm hại. Họ thua Juventus ở cả hai lượt trận đi-về với tổng tỉ số kinh hoàng 2-9. Một vết nhơ thực sự trong lịch sử đội bóng được thành lập từ năm 1970.



Chông gai hành trình Siêu cúp châu Âu

Thời thế đổi thay… PSG giờ đây đang là đội bóng số 1 châu Âu sau khi vô địch UEFA Champions League, lại suýt trở thành câu lạc bộ đứng đầu thế giới nếu không thua Chelsea trong trận chung kết FIFA Club World Cup hồi tháng trước.

Đội bóng thủ đô Paris được đánh giá rất mạnh, hoàn toàn có thể hóa giải "lời nguyền Siêu cúp" để bước lên đỉnh châu Âu một khi đối thủ Tottenham chỉ vừa giành được danh hiệu châu Âu đầu tiên (Europa League) sau hơn 20 năm…

Richarlison đối đầu cùng Vitinha

Trận đấu tại sân Stadio Friuli, Udine (Ý) khởi đầu khá cân bằng khi cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng. Tottenham dần tạo được sức ép và bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 39.