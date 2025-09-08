PSG mở đường cho Donnarumma gia nhập MU

Andre Onana hiện là thủ môn số một của MU, nhưng anh đã bị chỉ trích kể từ khi gia nhập "quỷ đỏ" từ Inter Milan vào năm 2023 sau một loạt sai lầm tai hại. Và khi được hỏi về tương lai của mình vào đầu mùa hè này, Onana trả lời: "Liệu tôi có ra đi không? Tôi không biết, chúng ta hãy chờ xem!"

Donnarumma được cho là rất muốn chuyển đến Old Trafford vì vị thế CLB lớn của Manchester United, mặc dù "quỷ đỏ" không được tham dự Champions League mùa giải tới và đang có thành tích tệ nhất tại Premier League.

Kết quả là, Donnarumma dường như sẽ rời PSG vào mùa hè này và TEAMtalk đưa tin rằng MU đã "chính thức bày tỏ sự quan tâm" đến nhà vô địch Euro 2021. Bài báo cho biết MU tin rằng một thỏa thuận sẽ "rất khó khăn" vào lúc này, nhưng điều đó có thể thay đổi.

Tuy nhiên, HLV trưởng của MU, Ruben Amorim, đã ủng hộ Andre Onana sẽ có một chiến dịch tốt hơn nhiều trong năm nay. "Tôi nghĩ ngay cả khi nói về Andre Onana, bạn cũng có thể thấy các thủ môn khác", HLV Ruben Amorim nói với các phóng viên.

"Ngay cả Tom Heaton cũng gầy hơn, anh ấy là một thủ môn khác biệt. Altay Bayindir đã làm rất tốt, và Onana cũng sẽ chơi tốt hơn, giống như những người khác, trong năm nay. Tôi nghĩ chúng tôi đã cải thiện mọi chi tiết, trong việc tổ chức từng ngày.

Chế độ dinh dưỡng tốt hơn, cách chúng tôi nấu nướng, những gì chúng tôi ăn, cách chúng tôi chuẩn bị cho buổi tập. Tôi nghĩ chúng tôi đã có tổ chức hơn. Tôi nghĩ bây giờ chúng tôi có những người giúp chúng tôi trở nên tốt hơn. Tôi không còn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như năm ngoái.

Vì vậy, những điều đó giúp ích cho chúng tôi và giúp tôi tập trung suy nghĩ nhiều hơn về việc theo dõi trận đấu, theo dõi đội bóng. Vì vậy, đó là một sự giúp đỡ lớn đối với tôi. Khi nó giúp ích rất nhiều cho đội ngũ kỹ thuật, thì nó cũng giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ".