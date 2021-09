Profile 5 cô nàng 'Nhung Đỏ' Red Velvet mang hương vị mùa hè lan tỏa khắp Kpop

Đối mặt với những lời chỉ trích, nữ idol sinh năm 1996 đã chịu nhiều áp lực nhưng đó cũng là động lực để cô giảm cân. Khi nhóm trở lại với siêu hit Red Flavor, Joy khiến nhiều người phải trầm trồ vì body cực phẩm của mình. Khi ấy, cô nàng được mệnh danh là "hot Joy" hay "biểu tượng sexy mới" của Kpop với số đo ba vòng chuẩn không cần chỉnh.

Joy không sở hữu chất giọng cao vút như bộ đôi 94-line Seulgi và Wendy, nhưng đổi lại cô có một chất giọng ngọt ngào và truyền cảm. Joy từng góp giọng vào các ca khúc nhạc phim mà mình tham gia và song ca cùng một số nghệ sĩ khác. Joy còn có một sở trường đặc biệt đó chính là hát nhạc Trot. Cô từng đảm nhận vai chính cho một số bộ phim truyền hình như The Liar and His Lover, The Great Seducer dù không gây được tiếng vang và bị chê bai về diễn xuất nhưng sự cố gắng của cô vẫn được nhiều người công nhận.

Joy từng tham gia chương trình We Got Married cùng với thành viên của BTOB - Yook Sung Jae. Với phản ứng hóa học dễ thương, cả hai đã trở thành cặp đôi được yêu thích trong lịch sử của chương trình. Với vẻ ngoài xinh đẹp cùng với nguồn năng lượng tươi sáng, Joy còn thường được mời làm MC, host cho các chương trình truyền hình. Một số chương trình có sự góp mặt của Joy như: Trick & True, Sugar Man 2, Get It Beauty...

MV Hello của Joy được phát hành vào 5/2021

Màu tím: Yeri - cô em út hoạt ngôn nhưng đầy tổn thương của Red Velvet

Yeri tên thật là Kim Ye Rim, cô sinh ngày 5/3/1999 tại Seoul, Hàn Quốc. Yeri trở thành thực tập sinh của SM Entertainment sau khi thi tuyển vào công ty năm 2011. Yeri cũng từng được giới thiệu trong dự án SM Rookies và góp mặt trong MV debut Happiness của Red Velvet.

Yeri là mảnh ghép cuối cùng được thêm vào nhóm sau khi Red Velvet ra mắt được 1 năm. Ban đầu khi được công bố là thành viên chính thức của nhóm, Yeri đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng hay thậm chí là chính người hâm mộ của Red Velvet.

Nhiều người cho rằng Red Velvet vốn đã hoàn hảo với 4 người nên sự xuất hiện của Yeri là không cần thiết. Đồng thời, vì ban đầu SM giới thiệu Yeri là một cô gái toàn năng đảm nhận cả hát, rap và nhảy nên khi ra mắt những kỹ năng còn yếu đã khiến em út của nhóm hứng chịu "gạch đá" từ dư luận.

Tuy nhiên không thể phủ nhận, khi Yeri được thêm vào nhóm, độ nổi tiếng của Red Velvet đã được tăng thêm, nhóm cũng giành được chiếc cúp đầu tiên trên show âm nhạc. Với tính cách trẻ trung lại thường mang đến niềm vui cho các thành viên, sau một thời gian Yeri dần chiếm được tình cảm của mọi người.

Màu sắc đại diện cho Yeri là màu tím. Nữ thần tượng còn thường được fan gọi là "Rim Rùa" vì có vẻ ngoài nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn long lanh. Vì vấp phải những ý kiến trái chiều khi vừa ra mắt, Yeri từ một cô nàng tự tin, hoạt bát đã trở nên trầm tính và khiêm tốn hơn. Bên ngoài hoạt ngôn và hay cười đấy cũng chỉ là vỏ bọc cho những tổn thương bên trong của cô nàng. Tuy nhiên, chính những điều đó lại giúp cho em út của "Nhung Đỏ" càng thêm chín chắn và trưởng thành.

So với hát và nhảy, Yeri không xuất sắc như các thành viên còn lại nhưng bù lại cô nàng lại rất có khiếu sáng tác. Yeri thỉnh thoảng khoe với mọi người những giai điệu mà cô sáng tác. Vừa qua, thông qua dự án SM Station, Yeri cùng với các thành viên của NCT Dream phát hành MV Hand In The Air, và ra mắt với vai trò solo cùng với ca khúc do tự mình sáng tác mang tên Dear Diary.

Đặc biệt, Yeri là thành viên duy nhất trong Red Velvet không tham gia đóng phim. Cô nàng từng đảm nhận vị trí MC cho chương trình âm nhạc hàng tuần Music Core và nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự duyên dáng.

MV Dear Diary của Yeri phát hành 3/2019

Phải mất một thời gian chật vật, Red Velvet mới vươn lên trở thành một trong những nhóm nhạc nữ Kpop được yêu thích nhất. Red Velvet được nhận xét là nhóm nhạc nữ hoàn hảo khi cả 5 thành viên đều sở hữu nhan sắc và tài năng nổi bật.

Nhờ theo đuổi phong cách độc đáo, thử sức với đủ thể loại âm nhạc và không đụng hàng với bất kì ai mà đã qua 5 năm Red Velvet vẫn nổi bần bật giữa rừng idol nữ. 5 cô gái với những đặc trưng, màu sắc khác biệt đã được SM nhào nặn trở thành một Red Velvet vừa sôi nổi vừa êm dịu trong Kpop.