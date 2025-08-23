Premier League giải thích bàn thắng gây tranh cãi bị VAR từ chối

Thật không may cho West Ham, Chelsea đã tận dụng triệt để lợi thế này để vươn lên dẫn trước 2-1 chỉ vài phút sau đó nhờ công của Pedro Neto, người đã đệm bóng vào lưới từ đường chuyền ấn tượng của Joao Pedro.

Và West Ham tiếp tục bị dẫn trước 3-1 ở phút thứ 34, Willian Estevao, cầu thủ tuổi teen đầy triển vọng được tung vào sân vài phút trước trận đấu khi Cole Palmer dính chấn thương trong lúc khởi động, chuyền bóng cho Enzo Fernandez dứt điểm ghi bàn.

Jamie Redknapp đã chỉ trích hàng phòng ngự yếu kém của West Ham trên Sky Sports trong bài phân tích vào giờ nghỉ giữa hai hiệp. Ông chỉ trích Aaron Wan-Bissaka trong bàn thắng thứ hai của Chelsea: "Cậu ta (Wan-Bissaka) đã xoay sở để áp sát Neto, cậu ta ở vị trí thuận lợi nhưng rồi lại ngủ quên.

Sao Wan-Bissaka không thấy Neto băng lên từ phía? Wan-Bissaka nghĩ Neto sẽ không chạy vào vòng cấm địa sao? Theo quan điểm của tôi, đó là một pha bóng quá tệ. HLV Graham Potter sẽ phải chịu rất nhiều chỉ trích, mọi người sẽ nói về đội bóng của anh ấy chơi, nhưng khi cầu thủ của bạn phòng ngự như thế này, bạn sẽ không có cơ hội nào cả".