Pose dáng với bí ngô: Chi Pu được khen - Phạm Hương nhận 'đá'

Mới đây, Chi Pu gây sốt cõi mạng với loạt ảnh check-in xinh xắn ở Mỹ. Trong nhiều khoảnh khắc khám phá khắp nơi ở xứ sở cờ hoa, đáng chú ý nhất là bức hình Chi Pu pose dáng bên vựa bí ngô chín đỏ, đón lễ Halloween sớm.

Cô nàng diện chiếc váy bó sát khoe trọn vóc dáng gợi cảm, vòng eo bé xíu và đôi chân dài mướt mắt. Đặc biệt, nữ ca sĩ "Anh Ơi Ở Lại" khiến dân tình "thả tim" lia lịa vì thần thái sang chảnh, ảnh đăng Phây để "sống ảo" mà nhìn qua ngỡ như bìa tạp chí.



Cận nhan sắc của Chi Pu trong những ngày ở Mỹ, make-up sương sương cũng quá ấn tượng

Trước Chi Pu , những quả bí ngô quen thuộc trong lễ hội hóa trang cũng từng được Hoa hậu Phạm Hương cho lên sóng trong một vlog chia sẻ về cuộc sống tại Mỹ



Chụp hình check-in các kiểu trên cánh đồng bí ngô màu cam rực, Phạm Hương khoe được nhan sắc xinh đẹp và thần thái rạng rỡ. Vậy nhưng chính những khoảnh khắc này khi lên sóng lại khiến nàng hậu vướng phải nhiều "gạch đá".

Cư dân mạng phát hiện ra cánh đồng bí ngô mà Phạm Hương tham quan có ghi rõ bảng cảnh báo "Please do not sit on Pumpkins" ("Xin đừng ngồi lên các quả bí ngô"). Tuy nhiên người đẹp này lại bất chấp lời cảnh báo, thoải mái ngồi lên bí ngô để tạo dáng chụp hình.



Trải qua kỳ nghỉ dài ngày tại Mỹ, Hứa Vỹ Văn cũng đăng tải hình ảnh được chụp bên những trái bí đỏ, nhân dịp lễ Halloween. Hành động nâng niu bí ngô của nam diễn viên khiến cư dân mạng lập tức so sánh với Phạm Hương.

Ca sĩ Lam Trường tranh thủ thời gian đưa vợ con đi du lịch ở Mỹ. “Anh Hai” cùng bà xã và con gái cưng đến những cung đường tình yêu, các địa điểm tuyệt đẹp ở bang Texas trước mùa lễ hội Halloween.

Bức ảnh chụp cùng con tại cánh đồng bí ngô của Lam Trường nhận về nhiều lượt like của dân mạng



Louis Nguyễn và Hà Tăng thường xuyên đi du lịch, hâm nóng tình cảm. Trong đó bức hình vợ chồng Hà Tăng tình tứ bên nhau, ôm trái bí ngô khổng lồ bằng tay đặc biệt gây sốt.



Ngoài Hà Tăng, bà xã Bình Minh cũng có những bức ảnh đẹp bên bí ngô.

PT