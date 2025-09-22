Porsche thay đổi kế hoạch với mẫu SUV 7 chỗ đầu tiên

“Chúng tôi đang trải qua những biến động lớn trong ngành ô tô. Đó là lý do Porsche phải tái định hướng toàn diện” , CEO Blume cho biết.

Bên cạnh đó, một số mẫu xe điện thế hệ tiếp theo cũng sẽ bị trì hoãn. Điều này bao gồm cả nền tảng xe điện chuyên dụng mới được lên lịch ra mắt vào năm 2030, nay sẽ được Porsche thiết kế lại cùng các thương hiệu khác của Tập đoàn Volkswagen.

Như vậy, Panamera, Cayenne và nhiều mẫu xe động cơ đốt trong khác sẽ tiếp tục tồn tại ít nhất đến những năm 2030, đồng thời Porsche cũng sẽ phát triển thế hệ kế nhiệm cho các dòng xe chủ lực. Trong khi đó, dải sản phẩm điện hóa vẫn được duy trì với 718 chạy điện sắp ra mắt, bên cạnh Taycan, Macan EV và Cayenne EV.

Theo Automotive News, việc Porsche thay đổi chiến lược điện hóa có thể khiến Tập đoàn Volkswagen thiệt hại khoản tiền lên tới 5,1 tỷ Euro (tương đương 5,9 tỷ USD). Đây cũng là một trong nhiều minh chứng cho thấy ngành ô tô toàn cầu đang xoay chuyển mạnh mẽ để thích ứng với bối cảnh thị trường đi xuống, đặc biệt là mảng xe điện cũng như áp lực thuế quan gia tăng.