Porsche tham vọng 80% xe mới là xe thuần điện năm 2030

Trong năm 2021, Porsche đã giao 301.915 xe đến cho khách hàng toàn cầu. Lần đầu tiên trong lịch sử công ty, cột mốc 300.000 xe đã được vượt qua (so với 272.162 xe được giao trong năm trước).

Nhà sản xuất xe thể thao Stuttgart đạt những con số cao nhất trong lịch sử ở cả doanh thu và lợi nhuận kinh doanh. Doanh thu năm 2021 đạt 33,1 tỷ EUR, cao hơn 4,4 tỷ EUR so với năm trước (28,7 tỷ EUR) và đạt mức tăng trưởng 15%. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 5,3 tỷ EUR, cao hơn 1,1 tỷ EUR so với năm trước, đạt mức tăng trưởng 27%. Porsche tạo ra tỷ số lợi nhuận trên doanh thu 16% (so với con số 14,6% của năm trước).

Oliver Blume và Lutz Meschke công bố kết quả kinh doanh năm tài chính 2021

Mẫu xe bán chạy nhất là Macan (88.362 xe được giao) và Cayenne (83.071 xe). Doanh số của Taycan vượt hơn gấp đôi: 41.296 khách hàng đã nhận được mẫu xe thuần điện đầu tiên của Porsche.