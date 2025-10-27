Porsche ra mắt Macan GTS 2026 phiên bản điện công suất hơn 560 mã lực

Porsche vừa ra mắt phiên bản Macan GTS 2026 hoàn toàn điện, được xem là mẫu xe mang đến trải nghiệm lái phấn khích nhất trong dòng Macan EV, đặc biệt dành cho những người chấp nhận sự chuyển mình sang kỷ nguyên điện hóa.

Dù đã giảm mục tiêu điện hóa 80% danh mục sản phẩm vào năm 2030, Porsche không hề rút lui khỏi cuộc đua xe điện. Thay vào đó, hãng tập trung đa dạng hóa các phiên bản EV, mô phỏng sự phong phú của dòng xe động cơ đốt trong truyền thống và tiếp tục sử dụng các biểu tượng quen thuộc như GTS, Turbo hay 4S để duy trì bản sắc thương hiệu.

Sau các phiên bản Macan Electric tiêu chuẩn, 4, 4S và Turbo, nay đến lượt GTS gia nhập đội hình, định vị giữa 4S và Turbo. Macan GTS được thiết kế hướng đến người lái hơn, với khả năng vận hành thể thao, tinh chỉnh hệ thống treo riêng và một số chi tiết nhận diện độc quyền.

Ngoại thất thể thao, đậm chất GTS

Phần đầu xe của GTS được lấy cảm hứng từ bản Turbo nhưng có nẹp đen ở hốc hút gió dưới, đèn pha LED ma trận màu khói, cùng viền cửa và khe gió bên sơn đen bóng. Đuôi xe sở hữu bộ khuếch tán gió riêng, cánh gió chủ động có thêm mép mở rộng và ốp sườn thể thao, tạo nên tổng thể mạnh mẽ hơn.

Macan GTS tiêu chuẩn dùng mâm 21 inch màu Anthracite Gray, tùy chọn mâm RS Spyder 22 inch cho người thích phong cách nổi bật. Khách hàng có thể lựa chọn 15 màu sơn tiêu chuẩn và tùy chọn, gồm Chalk, Carmine Red và Lugano Blue hoặc hơn 60 sắc độ đặc biệt thông qua chương trình Porsche Exclusive Manufaktur.

Gói Sport Design Package với cản trước và sau thể thao của GTS sẽ được mở rộng cho toàn bộ dòng Macan Electric từ mùa hè 2026, tuy nhiên chỉ phiên bản GTS mới có chi tiết sơn đen tương phản độc quyền.

Nội thất đậm chất đường đua

Khoang cabin sử dụng chất liệu Race-Tex kết hợp da đen, với tùy chọn đường chỉ khâu đồng màu ngoại thất. Logo GTS xuất hiện trên vô-lăng, tựa đầu ghế thể thao chỉnh điện 18 hướng và giao diện đồng hồ kỹ thuật số.

Tất cả các bản Macan EV 2026 đều được nâng cấp công nghệ: chìa khóa kỹ thuật số, hỗ trợ đỗ xe tự động mới, trợ lý giọng nói AI Voice Pilot, hệ thống giải trí trong xe nâng cao, cùng khả năng kéo tối đa 2.495 kg.

Động cơ mạnh mẽ

Macan GTS dùng hệ dẫn động hai mô-tơ điện, cho công suất 509 mã lực tiêu chuẩn, tăng lên 563 mã lực và mô-men xoắn 955 Nm ở chế độ Overboost. Xe chia sẻ mô-tơ sau và tỷ số truyền với bản Turbo.

Phiên bản này được trang bị tiêu chuẩn bộ vi sai chống trượt cầu sau, gói Sport Chrono và hệ thống phân bổ mô-men xoắn Porsche Torque Vectoring Plus. Hệ thống treo khí nén được tinh chỉnh riêng, giúp xe thấp hơn và ổn định hơn khi vào cua. Ngoài ra, GTS còn có hai chế độ âm thanh thể thao đặc biệt dành cho Sport và Sport Plus, tạo cảm xúc lái gần với xe xăng truyền thống.

Bộ pin 100 kWh cho phép sạc nhanh từ 10–80% trong 21 phút và được hỗ trợ bởi chế độ Track Endurance Mode - công nghệ thừa hưởng từ Taycan giúp làm mát pin khi vận hành mạnh, kéo dài thời gian lái thể thao.

Porsche đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng Macan GTS Electric với giá khởi điểm 103.000 USD (2,7 tỷ đồng), thấp hơn khoảng 6.500 USD (171 triệu đồng) so với bản Turbo Electric nhưng cao hơn gần 10.000 USD (263 triệu đồng) so với Macan GTS động cơ xăng. Dự kiến những chiếc xe đầu tiên dự kiến sẽ giao đến tay khách hàng vào mùa xuân năm 2026.