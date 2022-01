Porsche khu vực Châu Á Thái Bình Dương tăng trưởng kỷ lục

Porsche ghi nhận sự tăng trưởng tại tất cả các thị trường, trong đó Mỹ đạt mức tăng trưởng cao nhất, tương ứng mức tăng 22% so với năm trước. Thị trường này có tổng cộng 70.025 khách hàng đã lựa chọn sở hữu các mẫu xe Porsche. Tại các thị trường Châu Mỹ nói chung, Porsche đã giao 84.657 xe, tăng 22%.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường độc lập lớn nhất của nhà sản xuất xe thể thao, ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng vững mạnh trong năm 2021, tương đương 8% so với con số kỷ lục của năm 2020. Tổng cộng có 95.671 chiếc đã được giao đến đã khách hàng tại đây mặc cho những khó khăn do thiếu hụt nguồn cung gây ra. Tại các thị trường Châu Á Thái Bình Dương, Châu Phi và Trung Đông đạt mức tăng trưởng 8% so với năm 2020 với tổng số 131.098 xe Porsche được bán ra.

Porsche Châu Á Thái Bình Dương vừa kỷ niệm 20 năm thành lập, và đã đóng góp cho kết quả kinh doanh tích cực trên toàn cầu với mức tăng trưởng kỷ lục: tăng 51% so với năm 2020.

Taycan là dòng xe Porsche bán chạy thứ hai trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trung bình cứ 5 xe Porsche được bán ra trong khu vực thì có 1 chiếc Taycan. Doanh số của các dòng xe thuần điện và hybrid vượt qua mức bình quân toàn cầu, chiếm 45% tổng doanh số của Porsche trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương1, chứng minh cho sự yêu mến và quan tâm của khách hàng dành cho công nghệ di động điện nói chung và các mẫu xe điện của Porsche nói riêng.

Nhu cầu sở hữu Porsche vẫn được duy trì ở mức cao tại Đức với 28.565 xe được giao, tương ứng với mức tăng trưởng 9%. Tại Châu Âu, 86.160 xe được giao đến khách hàng, tăng trưởng 7% so với năm 2020. Trong đó, đáng chú ý là tỷ lệ xe thể thao điện: khoảng 40% số lượng xe Porsche được giao tại Châu Âu trong năm 2021 là xe plug-in hybrid hay xe thuần điện.