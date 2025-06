Polestar 4: SUV điện hạng sang đến Mỹ nhưng vẫn phải chờ thêm do thuế nhập khẩu

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi khi chính quyền của Tổng thống Trump áp thuế đối với tất cả các xe nhập khẩu, không chỉ xe Trung Quốc. Điều này có nghĩa là, mặc dù Polestar đã chuyển sản xuất sang Hàn Quốc, các xe Polestar 4 vẫn không thể tránh được mức thuế nhập khẩu 25% dành cho xe nhập khẩu vào Mỹ.

Bên cạnh sự thay đổi về sản xuất, công suất của Polestar 4 cũng đã được điều chỉnh một chút so với thông báo ban đầu. Mẫu xe Single Motor (1 động cơ) hiện có công suất 272 mã lực và mô-men xoắn 253 lb-ft, tăng nhẹ so với mức 268 mã lực ban đầu. Trong khi đó, mẫu Dual Motor (2 động cơ) có công suất 544 mã lực và mô-men xoắn 506 lb-ft, cũng tăng nhẹ so với mức 536 mã lực ban đầu. Polestar cũng cho biết, phiên bản Dual Motor sẽ tăng tốc từ 0 đến 60 mph chỉ trong 3.7 giây, giúp xe có hiệu suất mạnh mẽ hơn.