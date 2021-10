Pogba phản thầy Solskjaer, phòng thay đồ MU dậy sóng

Trong cuộc chạm trán Liverpool, Pogba được tung vào sân từ đầu hiệp hai. Anh để mất bóng khu trung tuyến dẫn đến bàn thua thứ 5 của Quỷ đỏ.



Pogba bị đuổi khỏi sân hiệp hai trận gặp Liverpool

Chưa hết, chỉ ít phút sau, tiền vệ người Pháp có pha phạm lỗi thô bạo nhắm vào Naby Keita, buộc trọng tài Anthony Taylor phải rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân.



Trong phòng thay đồ lúc hết trận, Paul Pogba đã xin lỗi các đồng đội. Tuy nhiên, anh không nói chuyện với HLV Solskjaer, thể hiện thái độ bức xúc do bị đẩy lên ghế dự bị hai trận vừa qua.



Cầu thủ đắt giá nhất ở Old Trafford hiện đã tạm dừng mọi cuộc đàm phán gia hạn. Hợp đồng giữa Pogba và Quỷ đỏ chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2022. Khi ấy, anh có thể ra đi theo dạng tự do.



Nguồn tin từ nội bộ MU cho hay, dường như nhà vô địch World Cup 2018 phải trả giá về bình luận thẳng thắn của mình sau thất bại 2-4 trên sân Leicester.



Solskjaer gạt Paul Pogba ra khỏi định hình xuất phát hai trận liên tiếp trước Atalanta và Liverpool.