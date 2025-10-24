Pogba có bước chuyển bất ngờ trong sự nghiệp nhờ vợ

Paul Pogba có bước chuyển bất ngờ trong sự nghiệp, cựu sao của MU vừa công bố ra mắt một thương hiệu quần áo cùng với người vợ xinh đẹp Zulay, người mẫu cho bộ sưu tập trên. Paul Pogba đã khiến người hâm mộ sốc với động thái mới nhất trong sự nghiệp của mình.

Pogba, người từng được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu khi chơi tại Manchester United, Juventus và tuyển Pháp, đang tìm cách xây dựng lại sự nghiệp bóng đá của mình sau khi chấp hành xong lệnh cấm thi đấu vì sử dụng doping.

Và, trong khi ký hợp đồng với AS Monaco, Pogba đang có bước đi khác ngoài ngoài sự nghiệp bóng đá cùng người vợ xinh đẹp khi cặp đôi này ra mắt một dòng quần áo mới. Theo đó, thương hiệu Pogba MDXCIII đã ra mắt vào cuối tuần qua. Pogba cùng với người vợ xinh đẹp của anh, Zulay, chia sẻ những bức ảnh về một số sản phẩm trong bộ sưu tập mới nhất.