Một trong những câu hỏi cần được giải đáp về canxi là: PM NextG Cal là thuốc hay thực phẩm chức năng?
PM NextG Cal là thuốc, được cấp phép lưu hành tại Việt Nam
PM NextG Cal là thuốc bổ sung canxi đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Đây là dấu hiệu nhận diện rõ ràng để phân biệt sản phẩm chính hãng, được kiểm định chặt chẽ về chất lượng, hiệu quả, độ an toàn.
Việc là thuốc đồng nghĩa với:
- Có đầy đủ số đăng ký lưu hành.
- Công bố, kiểm nghiệm lâm sàng đúng quy trình.
- Hàm lượng hoạt chất chính xác, đảm bảo hiệu quả điều trị, được bác sĩ tin dùng và kê đơn.
Số đăng ký sản phẩm PM NextG Cal.
Cách kiểm tra số đăng ký in trên bao bì PM NextG Cal như sau: Dãy số gồm 12 số: 3 số đầu là 930 - mã của nước sản xuất (Úc); tiếp theo là số 1 - mã nhóm thuốc; tiếp theo là số 0 - mã nhóm thuốc không kê đơn; tiếp theo là số 0 - mã nhóm thuốc không kiểm soát đặc biệt; 4 số tiếp theo biểu thị số thứ tự cấp trong năm; và 2 số cuối biểu thị cho năm sản xuất.
PM NextG Cal được nhập khẩu nguyên hộp và phân phối chính ngạch
PM NextG Cal là sản phẩm của Max Biocare, sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP của cơ quan quản lý dược phẩm Úc. Sản phẩm được nhập khẩu nguyên hộp về Việt Nam, do Công ty TNHH Đại Bắc phân phối độc quyền.
Việc phân phối chính ngạch giúp đảm bảo:
- Nguồn gốc minh bạch, có kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu
- Có hướng dẫn sử dụng tiếng Việt theo đúng quy định.
PM NextG Cal: Thuốc bổ sung canxi, được chỉ định trong các trường hợp thiếu canxi và phối hợp điều trị loãng xương
PM NextG Cal - Dùng cho trường hợp thiếu canxi.
PM NextG Cal cung cấp nguồn canxi thiết yếu cho người cần bổ sung canxi và phòng ngừa loãng xương có các ưu điểm như:
- Tỷ lệ canxi:photpho 2/1: PM NextG Cal chứa canxi dạng MCHA (hydroxyapatite tự nhiên vi tinh thể) chiết xuất từ xương bò non, cung cấp canxi và photpho với tỷ lệ 2:1 nên cơ thể hấp thu dễ dàng.
- Bổ sung vitamin D3 và vitamin K: Giúp tăng khả năng hấp thu canxi và định hướng vào tận mô xương.
- Không chứa đường: Không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu khi bổ sung lâu dài, phù hợp người cần kiêng đường.
- Giàu protein và chất khoáng: Thành phần MCHA trongNextG Cal còn giàu protein và chất khoáng (như kẽm, magie, mangan, kali…), đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và tái tạo xương. Bên cạnh đó, canxi và magie còn giúp ngăn ngừa và cải thiện chuột rút do thiếu hụt canxi, magie.
- Hàm lượng canxi trong mỗi viên phù hợp với nhiều đối tượng, cho cả mục đích bổ sung và điều trị: Mỗi viên PM NextG Cal có hàm lượng 120mg canxi nguyên tố dễ dàng điều chỉnh liều dùng phù hợp với nhu cầu.
- Viên nang không mùi.
Để được tư vấn kỹ hơn về cách bổ sung canxi, bạn vui lòng gọi đến hotline miễn cước 1800 1125.
PM NextG Cal - bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu (trong thời kỳ tăng trưởng, phụ nữ có thai, cho con bú, sau mãn kinh, người cao tuổi…), phối hợp điều trị loãng xương.
Chống chỉ định với các bệnh nhân mẫn cảm với các thành phần của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận và nhiễm độc vitamin D.
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 63e/2024/XNQC/QLD
Sản phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH Đại Bắc
Địa chỉ: Số 11, đường Công nghiệp 4, KCN Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội
Hotline: 1800 1125
Website: https://Nextgcal.vn