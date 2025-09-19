Một trong những câu hỏi cần được giải đáp về canxi là: PM NextG Cal là thuốc hay thực phẩm chức năng?

PM NextG Cal là thuốc, được cấp phép lưu hành tại Việt Nam

PM NextG Cal là thuốc bổ sung canxi đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Đây là dấu hiệu nhận diện rõ ràng để phân biệt sản phẩm chính hãng, được kiểm định chặt chẽ về chất lượng, hiệu quả, độ an toàn.

Việc là thuốc đồng nghĩa với:

- Có đầy đủ số đăng ký lưu hành.

- Công bố, kiểm nghiệm lâm sàng đúng quy trình.

- Hàm lượng hoạt chất chính xác, đảm bảo hiệu quả điều trị, được bác sĩ tin dùng và kê đơn.