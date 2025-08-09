Pin iPhone 17 rò rỉ trước giờ G: Gọi tên iPhone 17 Pro Max

Theo một tài khoản có tên ShrimpApplePro trên mạng xã hội X, bảng thống kê cho thấy dung lượng pin của từng phiên bản iPhone 17, bao gồm cả iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 Pro Max có pin lần đầu vượt mốc 5.000mAh. Ảnh minh hoạ: @iDesigner3D / X

Đáng chú ý, dữ liệu này còn đề cập đến việc các mẫu máy có thể được phát hành với hoặc không có khe cắm SIM vật lý, tùy thị trường.

iPhone 17 Air: Mỏng nhẹ nhưng pin nhỏ

Trong số các sản phẩm mới, iPhone 17 Air được dự đoán sẽ là mẫu máy không còn khe SIM tại nhiều quốc gia. Lý do nằm ở thiết kế siêu mỏng, khiến Apple phải tối ưu không gian bên trong. Điều này đồng nghĩa với việc pin của máy chỉ ở mức khoảng 3.000mAh, thấp hơn so với mặt bằng chung của iPhone hiện nay.

Dù dung lượng pin không quá ấn tượng, iPhone 17 Air được cho là sẽ tận dụng modem C1 do Apple phát triển, vốn nổi bật với khả năng tiết kiệm điện năng. Bên cạnh đó, hãng cũng được cho là sẽ tung ra ốp lưng pin rời để hỗ trợ model này, tương tự chiến lược từng áp dụng trong quá khứ với dòng Smart Battery Case.