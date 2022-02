Pin cúc áo kẹt trong thực quản, phụ huynh lưu ý chăm sóc trẻ dịp Tết

14 phút trước Tin Y tế

So với kỳ nghỉ Tết Tân Sửu, số vụ cấp cứu và tử vong do đánh nhau năm nay đều giảm. Tuy nhiên, số trường hợp cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng nhẹ.