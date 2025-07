Phút cân não của anh nông dân dùng máy bay không người lái cứu người

Lúc này, nhiều người dân ở trên bờ bàn cách đi tìm phao, xuồng để cứu người. Có người đã lên thượng nguồn, bơi theo dòng nước ra sông nhưng do nước chảy quá mạnh, không thể đưa người vào bờ được.

Ngày 4-7, sau khoảnh khắc điều khiển máy bay không người lái đưa hai em nhỏ mắc kẹt giữa sông Ba (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) vào bờ an toàn, anh Trần Văn Nghĩa tiếp tục đồng chăm sóc ruộng khoai lang của mình.

Trong lúc cấp bách, anh Nghĩa liền nghĩ đến dùng máy bay đang phun thuốc để bay ra giữa sông cứu người. Tiếp đó, anh nhanh chóng quay lại xe tải, lấy dây thừng cột vào hai dây móc khóa và buộc vào máy bay, điều khiển ra giữa sông cứu người.

Hình ảnh em Kpăh Dai được giải cứu.

Theo anh Nghĩa, lúc máy bay tiếp cận ra giữa sông, nhờ có một thanh niên bơi ra hỗ trợ, buộc dây và động viên hai em nhỏ nên công tác cứu hộ diễn ra thuận lợi, an toàn. Người được cứu chỉ cần ngồi lên dây và nắm chặt sợi dây, còn mình thì hét lớn, hướng dẫn cháu nhỏ bám thật chắc vào dây.

Quá trình giải cứu, em nhỏ đầu tiên được đưa vào bờ nhẹ nhàng, nhưng bé thứ hai thì xảy ra rung lắc, rất may cuối cùng cũng vào bờ an toàn. Riêng cháu thứ ba hoảng sợ, không dám đu dây bay vào bờ, phải chờ xuồng tiếp cận đưa vào.

“Đây là lần đầu tiên tôi dùng máy bay này để vận chuyển người. Quá trình điều khiển ra giữa sông tôi có chút hoảng sợ nhưng động viên mình bình tĩnh để đưa người vào bờ an toàn. Lúc xong việc, mình cảm thấy nhẹ nhõm” - anh Nghĩa nói.

Anh Nghĩa dùng dây đai cột vào máy bay để giải cứu hai em nhỏ khỏi dòng lũ.

Theo anh Nghĩa, tải trọng của máy bay không người lái được 50 kg, qua quan sát bằng mắt thường thì các cháu còn nhỏ, cân nặng tầm 30 kg nên anh mới mạnh dạn quyết định dùng cứu người.

Anh Nghĩa cho biết thêm, trước lúc đưa ra quyết định điều khiển máy bay cứu người, cũng có một số anh em khuyên can rằng "lỡ không may, người được cứu tuột tay rơi xuống sông thì sao?". Nhưng do tình hình cấp bách quá, anh không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ đến việc đưa các cháu vào bờ.