Phương tiện nào bị hạn chế vào Hà Nội từ 21h hôm nay để phục vụ diễu binh, diễu hành?

Cục CSGT (C08, Bộ Công an) vừa có thông báo phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Chương trình sẽ chính thức diễn ra từ 6h30 ngày 2/9.

Theo đó, thời gian phân luồng bắt đầu từ 21h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9.

Đối tượng phân luồng: Xe tải loại từ 10 tấn, xe khách loại từ 45 chỗ trở lên (trừ ô tô vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe bus, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu phục vụ lễ kỷ niệm và các xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ).

Cục CSGT sẽ phân luồng phương tiện hướng vào Hà Nội từ 21h ngày 1/9. Ảnh: Hoàng Hà

Các tuyến đường hạn chế phương tiện hướng về trung tâm Hà Nội:

Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (CT01): từ nút giao Thường Tín (km192+300 CT01, xã Hồng Vân, Hà Nội);

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (CT04): từ nút giao Yên Mỹ (km21+500 CT04);

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07): từ nút giao Vạn Xuân (giao với quốc lộ 3 tại km40+700 CT07) đến nút giao với quốc lộ 18 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh);

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05): từ nút giao Bình Xuyên - IC3 (nút giao CT05 với tỉnh lộ 310B tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ).

Quốc lộ 1A: từ nút giao đường Phan Trọng Tuệ (tỉnh lộ 70A) - Ngọc Hồi (quốc lộ 1A); quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang): đoạn từ nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (km152+600 quốc lộ 1A);

Quốc lộ 2: từ nút giao quốc lộ 2 - đường Võ Văn Kiệt.