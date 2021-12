Phương thức "giăng bẫy" của đường dây tín dụng đen 1.000 tỉ đồng

Như Báo Lao Động đã thông tin, sáng 15.12, Công an Nghệ An huy động khoảng 500 cán bộ chiến sĩ đồng loạt ra quân trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh thành khác, tiến hành khám xét các cơ sở kinh doanh của Công ty tài chính Tân Tín Đạt, bắt giữ 52 đối tượng liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi do Công ty này điều hành.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền giao dịch qua đường dây cho vay nặng lãi này là hơn 1.000 tỉ đồng, với hơn 10.000 bị hại trên địa bàn 28 tỉnh thành.