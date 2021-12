Phương pháp 4T giúp tôi chiến thắng ung thư di căn

Your browser does not support the audio element.

Bệnh ung thư tới chỉ với một dấu hiệu nhỏ. Cuối năm 2018, tôi bắt đầu bị từng cơn đau bụng nhỏ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình bị rối loạn tiêu hóa. Nhưng dần dần, cơn đau cứ kéo dài mà không có dấu hiệu chấm dứt, tới khi tôi được gia đình đưa vào khoa Ung bướu - Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương (TPHCM) trong tình trạng mệt lả và không tỉnh táo.

Những người truyền cảm hứng sống cho bệnh nhân ung thư.

Sau khi làm các kiểm tra và xét nghiệm, bác sĩ kết luận: "Chị bị ung thư cổ tử cung, có khối u 15 cm ở buồng trứng phải, tiến hành phẫu thuật ngay để tránh nguy hiểm đến tính mạng". Thông tin về căn bệnh ung thư đột ngột như sét đánh ngang tai khiến tôi hoang mang, lo lắng và suy sụp.

Một tháng sau, tôi bước vào cuộc đại phẫu cắt bỏ toàn bộ tử cung, buồng trứng, mạc nối trong ổ bụng. Ca mổ kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ khiến tôi hôn mê bất tỉnh trong nhiều giờ. Thật may mắn, tôi luôn có gia đình và các con đồng hành trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư này, họ cũng chính là nguồn động lực lớn nhất để tôi vượt qua tử thần.