Phương Oanh ôm Võ Hoài Nam khóc ngày chia tay 'Hương vị tình thân'

Phương Oanh ôm Võ Hoài Nam khóc trong ngày kết thúc 'Hương vị tình thân'.

Trong khi đó, NSƯT Võ Hoài Nam (ông Sinh) chỉ chia sẻ vài câu thơ ngắn gọn tạm biệt bộ phim cùng bức ảnh ôm con gái màn ảnh Phương Oanh đang khóc khi xem tập cuốiHương vị tình thân.

Tối nay, 28/10, phim Matxcơva – Mùa thay lávới cặp Hồng Đăng, Hồng Diễm sẽ nối sóng Hương vị tình thân trong khung giờ quen thuộc.

Vy Uyên