Phường ở Thái Nguyên có số người vi phạm giao thông cao nhất nước

Tối 2/10, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) đã công bố danh sách 10 phường, xã có số người vi phạm trật tự an toàn giao thông nhiều nhất trên cả nước. Đây là thống kê dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu tập trung của Cục CSGT (từ ngày 1/7 đến 1/9).

Đáng chú ý, phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) đứng đầu cả nước về số người vi phạm, với 2.189 trường hợp; xếp sau là phường Mạo Khê (tỉnh Quảng Ninh) có 1.768 trường hợp vi phạm; phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) có 1.609 trường hợp vi phạm; phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) ghi nhận 1.558 trường hợp vi phạm.