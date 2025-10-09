Phương Nam - Đội trưởng Tạ của 'Mưa đỏ' nhập viện khiến khán giả lo lắng

Nói về cơ duyên đến với vai diễn này, Phương Nam tâm sự: "Quá trình casting là một sự ngẫu nhiên. Trước đây, tôi từng tham gia một bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền rồi và chị có nói với tôi về một dự án "vu vơ" nào đó. Đến khi được gọi lên casting thì tôi mới biết đó là vai Tạ trong Mưa đỏ. Sau đó, các chị hẹn tôi vòng 2 thì tôi tăng lên 73kg, béo hơn xíu. Khi ấy, tôi có bị nhận xét là cảm giác chưa nhập vai lắm. Nhưng tôi rất cảm ơn đạo diễn Đặng Thái Huyền vì đã bảo vệ và tin tưởng tôi".

Nhân duyên kỳ diệu của Phương Nam với vai diễn Tạ chính là việc anh cảm giác mình rất giống ông nội. Theo nam diễn viên tuổi Dậu tâm sự, ông nội của anh là liệt sỹ hy sinh ở chiến trường Nam Bộ đến nay gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt. Chính vì vậy, anh muốn được tham gia "Mưa đỏ" như một cách tri ân đến ông và những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc.