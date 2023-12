Phương Mỹ Chi thông báo kết quả từ Bộ Công an về clip nhạy cảm trên mạng

Theo Phương Mỹ Chi, chuyên gia công nghệ nhận định clip nhạy cảm lan truyền trên mạng được can thiệp bằng công nghệ deepfake. Không chỉ riêng cô mà rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới đã rơi vào trường hợp tương tự, phổ biến hơn là cuộc gọi video lừa đảo hiện nay cũng sử dụng công nghệ này.



Phương Mỹ Chi cho biết cô đã gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng để làm rõ sự thật.

Song song với việc tham vấn chuyên gia, Phương Mỹ Chi cùng ê-kíp gửi đơn trình báo tới cơ quan chức năng của Bộ Công an và đã được tiếp nhận. “Bước đầu, các chuyên gia an ninh mạng nhận định tôi không phải nhân vật xuất hiện trong video nhạy cảm và clip có dấu hiệu can thiệp bằng công nghệ”, Phương Mỹ Chi nêu rõ trong thông báo.

Nữ ca sĩ nhấn mạnh thời gian điều tra có thể kéo dài nhưng cô quyết đi đến cùng để tìm ra sự thật. “Đối với cô gái 20 tuổi khi bị tổn hại danh dự, nhân phẩm, tôi đã xem đây là hành trình dài, không chỉ lấy lại danh dự cho bản thân, cho sự cống hiến nghệ thuật gần 10 năm qua, mà còn là hành trình theo đuổi đến cùng để sát cánh cùng nạn nhân bị vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, bạo lực trên mạng xã hội sau này có thêm sự mạnh mẽ để bảo vệ bản thân”, Phương Mỹ Chi chia sẻ.

Cô cũng gửi lời cảm ơn tới khán giả đã động viên mình trong thời gian qua. Sự tin yêu từ công chúng là động lực giúp Phương Mỹ Chi quyết liệt và giữ vững tinh thần đến cuối cùng, đưa những kẻ “ẩn nấp sau màn hình” ra ánh sáng.