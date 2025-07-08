Phương Mỹ Chi kiếm hơn 11 tỉ trong 1 năm, chỉ tính riêng Youtube?

Nếu ở sân chơi châu Á, Phương Mỹ Chi mang đến cảm giác tự hào cho khán giả bởi âm nhạc đậm bản sắc Việt thì ở Em xinh say hi, Phương Mỹ Chi "chịu chơi" và là ứng cử viên sáng giá cho vị trí quán quân.

Phương Mỹ Chi hiện là cái tên uy tín với giới chuyên môn, yêu thích với khán giả yêu nhạc. Sự yêc mến đó bắt nguồn từ những thể hiện "tuyệt vời" của Phương Mỹ Chi ở sân chơi Sing!Asia 2025 và cả Em xinh say hi.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả choáng là doanh thu khủng của Phương Mỹ Chi, đang được lan truyền trên mạng xã hội. Tiết lộ bất ngờ này đến từ Social Blade khi cho biết kênh YouTube của Phương Mỹ Chi có thể đã mang về cho cô số tiền lên tới 11,2 tỷ đồng chỉ trong vòng 12 tháng qua.

Cụ thể, theo dữ liệu từ nền tảng thống kê Social Blade, kênh YouTube của Phương Mỹ Chi có mức thu nhập ước tính dao động từ 27.000 USD đến 428.000 USD trong năm qua, tương đương khoảng 708 triệu đến 11,2 tỉ đồng. Đây là doanh số mà bất cứ ca sĩ nào cũng ao ước, đặc biệt với một nghệ sĩ gen Z.

YouTube chỉ là một phần trong "dòng chảy tài chính" của Phương Mỹ Chi. Sau khi giành vị trí Top 3 tại Sing! Asia 2025, tên tuổi của cô phủ sóng rộng khắp truyền thông quốc tế lẫn trong nước.