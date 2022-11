Phương Mỹ Chi hát tình cảm nhưng fan lại không dám nhìn mặt

Sau khi khiến khán giả bất ngờ với những tạo hình mới lạ và giai điệu vui tươi trẻ trung hay âm nhạc Jazz quyến rũ của 2 sản phẩm đầu tiên trong series Chi?, Phương Mỹ Chi đã trở lại với đúng sở trường bolero của mình qua ca khúc Nắng Chiều của nhạc sĩ Lê Trọng Hiếu.

Đây là bài hát Bolero đầu tiên được nhạc sĩ sáng tác năm 1952 và vang danh một thời không chỉ trong nước mà còn được mệnh danh là tình ca Châu Á.