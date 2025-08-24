Sân khấu mở màn bằng tiết mục "The Real Aura" của 30 Em xinh, khuấy động không khí đêm thi trực tiếp. Ngay sau đó là màn trình diễn Do Anh Si của Han Sara – ca khúc mới đánh dấu sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc. Đặc biệt, phần biểu diễn Starlight lấy cảm hứng từ "Thắp sáng cho em" do JustaTee sáng tác, quy tụ Muộii, Yeolan, Ánh Sáng AZA và Ngô Lan Hương, đã mang đến nhiều cảm xúc bất ngờ cho khán giả.

Chương trình cũng chứng kiến sự góp mặt của nhóm nhạc MOPIUS gồm Quang Hùng MasterD, Dương Domic, HURRYKNG và JSOL. Nhóm mang đến ca khúc "Làn ưu tiên", đồng thời thông báo sẽ lần đầu ra mắt ca khúc mới tại concert Em xinh "say hi" diễn ra ngày 13/9.

Hành trình của Phương Mỹ Chi tại Em xinh “say hi” được đánh giá nổi bật bởi sự sáng tạo và biến hóa.

Với 779.290 lượt bình chọn, Phương Mỹ Chi chính thức đăng quang Quán quân Em xinh “say hi”.

Hành trình của Phương Mỹ Chi tại Em xinh “say hi” được đánh giá nổi bật bởi sự sáng tạo và biến hóa. Ở vòng nhóm, cô từng đảm nhận vai trò đội trưởng trong tiết mục Morse Code. Màn trình diễn khéo léo kết hợp yếu tố nhạc dân gian và EDM hiện đại, sân khấu được thiết kế với hình ảnh mặt trăng cách điệu và dàn vũ công cầm tre, tạo nên không gian nghệ thuật độc đáo.

Phương Mỹ Chi mở đầu tiết mục bằng câu hát: “Ơi mấy chị em ơi/ Nhanh cái tay lên nào/ Nhanh cái chân lên nào”, gây ấn tượng mạnh với khán giả. Cùng với Orange, cô tham gia sáng tác đoạn bridge dựa trên mã Morse, đem đến điểm nhấn sáng tạo mới mẻ.

Không chỉ khẳng định giọng hát trữ tình quen thuộc, Phương Mỹ Chi còn chứng minh khả năng làm chủ nhiều phong cách khác nhau, từ solo đến nhóm, từ dân gian đến hiện đại. Chính sự đa dạng ấy đã giúp cô chiếm trọn tình cảm khán giả, luôn nằm trong nhóm ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị Quán quân.

Trên sân khấu nhận cúp, Phương Mỹ Chi xúc động chia sẻ: trong suốt 12 năm đi hát, cô nhiều lần được khán giả trao tặng “chiếc cúp tinh thần”. Nhưng lần này, chiếc cúp Quán quân là sự ghi nhận chính thức. Cô nói đây chỉ là may mắn hơn một chút so với các chị em trong Best 5, những người cũng đã nhận được “cúp trong lòng khán giả”. Cô gọi chiến thắng này là một “ngày không tưởng”, khi lần đầu tiên pháo hoa được bắn lên để chúc mừng chính mình ở ngôi vị cao nhất.

Phương Mỹ Chi chính thức đăng quang Quán quân Em xinh “say hi”.

Giải Á quân thuộc về LyHan với 626.303 lượt bình chọn. Chia sẻ trên sân khấu, cô thừa nhận đã nhiều lần hồi hộp và áp lực khi cạnh tranh cùng 29 thí sinh tài năng. Tuy nhiên, cô không coi đó là đối đầu mà là sự gắn bó, yêu thương.

LyHan gửi lời cảm ơn đến đội trưởng Châu Bùi, Bích Phương, Mỹ Mỹ cùng Miu Lê, Tiên Tiên, Juky San đã luôn động viên phía sau cánh gà. Cô tâm sự: mỗi live stage là một lần nỗ lực đến kiệt sức, và chiến thắng lần này chính là động lực để tiếp tục cống hiến. “Giấc mơ trở thành ca sĩ từ thuở bé nay đã thành sự thật, và khoảnh khắc này còn đẹp hơn bất kỳ giấc mơ nào mà tôi từng mơ”, LyHan nói.

Em xinh Best 5 đã gọi tên 5 Em xinh: Bích Phương, Phương Mỹ Chi, LyHan, Orange và Lamoon.

Ngoài Quán quân và Á quân, giải thưởng Nhóm nhạc toàn năng – Em xinh Best 5 đã gọi tên 5 Em xinh: Bích Phương, Phương Mỹ Chi, LyHan, Orange và Lamoon. Sự xuất hiện của Best 5 được xem là “trái ngọt” của hành trình ba tháng, khi mỗi nghệ sĩ đã chứng minh sự đa tài, khả năng biến hóa và sự đồng hành của khán giả.

Trước khi công bố giải thưởng chính, ban tổ chức đã vinh danh 6 hạng mục đặc biệt. Trong đó, Không Đau Nữa Rồi (Em xinh 52Hz, Châu Bùi, Mỹ Mỹ, Orange, khách mời Anh Trai Pháp Kiều) nhận giải The Best Hit – Ca khúc được xem và nghe nhiều nhất khi vượt hơn 1 tỷ lượt xem và nghe trên đa nền tảng.

Giải The Best Leader – Đội trưởng được yêu thích nhất thuộc về Bích Phương với 26/30 phiếu bầu từ các Em xinh. Giải The Best Music Creative Artist trao cho 52Hz. The Best Transformation vinh danh Phương Ly, còn The Best Performer thuộc về Ánh Sáng AZA. Giải The Best Group Performance trao cho tiết mục AAA của liên quân 2 với 100 triệu đồng tiền mặt.

Chỉ sau hơn 3 tháng phát sóng, Em xinh "say hi" đã đạt hơn 22 tỷ lượt xem và nghe trên các nền tảng, nhiều lần chiếm vị trí số 1 BXH nhạc số. Chương trình duy trì 12 tuần liên tiếp ở vị trí Top 1 giải trí được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội, với hơn 11 triệu lượt thảo luận.