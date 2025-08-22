Phương Mỹ Chi đính chính

Ngày 21/8, Phương Mỹ Chi lên tiếng sau khi đọc được một fanpage cho rằng cô từng phát ngôn: “Em biết em không được xinh nên không dám trèo cao đâu”. Nữ ca sĩ khẳng định đây là tin bịa đặt, khiến cô buồn vì bị miệt thị ngoại hình, lo ngại về hệ lụy xã hội từ việc gán ghép sai sự thật.

“Thứ nhất, tôi chưa từng nói như vậy. Đây là thông tin gán ghép sai sự thật về phát ngôn của tôi. Nhưng nội dung họ gán ghép khiến tôi phải suy ngẫm. Đó là sự phân biệt, dán nhãn của đẹp và xấu đối với phái nữ. Tại sao lại nghĩ mình xấu, và vì điều đó mà không dám nghĩ đến một kết quả tươi đẹp cho bản thân”, Phương Mỹ Chi nói.