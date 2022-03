Phương Mỹ Chi cover hit 'Biển Tình' bị chê 'đúng là chiếu mới'

Your browser does not support the video tag.

Phương Mỹ Chi cover ca khúc Biển Tình.

Được biết, Biển Tình gắn liền với tên tuổi của "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên. Nhiều khán giả đã hằn sâu cách xử lý của nữ ca sĩ này và khó có ai có thể vượt qua được những ấn tượng đó.

Có lẽ, vì lý do này mà phiên bản của Phương Mỹ Chi cũng nhận về rất nhiều sự soi xét rằng phiên bản này hát "chưa thực sự tới":

Your browser does not support the video tag.

Lệ Quyên hát ca khúc Biển Tình.

Cách hát của nữ ca sĩ sinh năm 2003 lại có sự khác biệt lớn so với người đàn chị khi cô sở hữu một chất giọng ngọt ngào và có độ sáng nhất định.