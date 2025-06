Phương Ly đính chính về bức ảnh chụp chung với G-Dragon

Nữ ca sĩ cho biết cô phải cố giữ bình tĩnh khi nhìn thấy G-Dragon: “Nhìn anh vài giây phải giữ bình tĩnh vì tôi cũng là nghệ sĩ. Tôi nhìn anh cười, chào anh mà nín thở… Tôi muốn gặp lâu hơn nữa mà tự biết mình tham. Tôi quá may mắn rồi”.

Trong khi đó, diễn viên Diệu Nhi không giấu được cảm xúc khi chia sẻ sau đêm diễn: “Khóc tiếp đây. Tuy mưa lớn nhưng thật sự là đêm nhạc mà tôi sẽ nhớ hoài”.

Còn Quang Anh Rhyder hài hước kể lại khoảnh khắc được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt: “Lúc đó tôi đang nhảy hip hop ở trong lòng. Học nhiều câu tiếng Hàn nhưng gặp thần tượng bị khớp, không dám hé miệng”.

Trên Instagram, G-Dragon cũng chia sẻ loạt hình ảnh biểu diễn tại sân Mỹ Đình và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam: “We’re up all night for good fun. We’re up all night for get lucky. Thank Hà Nội. Yours truly” (Tạm dịch: Chúng ta đã thức suốt đêm để tận hưởng niềm vui, tận hưởng sự may mắn. Cảm ơn Hà Nội".