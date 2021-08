Phương Hằng muốn tịch thu toàn bộ tài sản Đàm Vĩnh Hưng

Your browser does not support the video tag.

Clip: Đàm Vĩnh Hưng phản pháo Phương Hằng.

Cho tới chiều 26/8, bà Phương Hằng tiếp tục thực hiện một cuộc livestream để nói về Đàm Vĩnh Hưng. Livestream đang diễn ra với những nội dung chính như sau:

- Bà Hằng sẽ đưa kim cương cho Đàm Vĩnh Hưng nếu nam ca sĩ làm được những việc bà yêu cầu, nếu không sẽ bị tịch thu toàn bộ tài sản mang cho cộng đồng. Bà Hằng tuyên bố chơi tất tay, chơi "sấp mặt" với nam ca sĩ.

- "Đàm Vĩnh Hưng từng nói không ai có tư cách bắt Đàm Vĩnh Hưng sao kê, vậy tiền quyên góp từ ai? Tiền này để đi làm từ thiện hay để cho Đàm Vĩnh Hưng mà không sao kê minh bạch. Nếu có lòng tự trọng thì sao không minh bạch, rõ ràng?".