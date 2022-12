Phương Anh thi trang phục dân tộc tại CK Miss International 2022

Ở phần thi Trang phục dân tộc, Phương Anh sáng bừng sân khấu khi xuất hiện đầy nổi bật với bộ Hoa Trạng Nguyên của NTK Lê Long Dũng.

Phần thi trang phục dân tộc của Phương Anh tại Hoa hậu Quốc tế 2022.