Phương Anh nghe nhầm lọt top 15, vừa bước ra đã phải dừng chân

Your browser does not support the video tag.



Những hình ảnh này để lại sự xót xa trong lòng khán giả vì Phương Anh đã nỗ lực hết mức trong suốt quá trình dự thi.

Kể từ khi Á hậu 1 Việt Nam 2020 được trao "sash" trở thành người đại diện quốc gia chinh chiến tại Hoa hậu Quốc tế 2022, cô không ngừng nỗ lực chứng minh bản thân thông qua việc học tiếng Nhật, lẫn tiếng Tây Ban Nha và kèm theo sự trau dồi về mặt tiếng Anh để có thể dễ dàng chinh phục được BGK cuộc thi bằng tiếng nói của người phụ nữ Việt.

Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra đối với mỹ nhân sinh năm 1998, khiến cô buộc phải khép lại hành trình với thành tích không thể tệ hơn.