'Phước Sang đang rất yếu, không thể nói chuyện'

Tại buổi ra mắt Làm giàu với ma 2 ngày 25/8, truyền thông quan tâm việc Phước Sang xuất hiện ở đầu phim điện ảnh. Đạo diễn Trung Lùn cho biết anh và NSƯT Hoài Linh ra sức thuyết phục đạo diễn Khi đàn ông có bầu trở lại điện ảnh.

“Những năm gần đây, tôi thường xuyên ghé thăm anh Sang. Thấy anh yếu và hơi buồn, tôi nghĩ nếu làm phim thì phải mời anh tham gia. Bởi tôi luôn muốn giữ tình cảm, chọn những người anh em từng gắn bó, từng sống chết, từng làm việc với mình”, Trung Lùn nói.

Để Phước Sang có thể yên tâm tham gia, Trung Lùn và nghệ sĩ Hoài Linh phối hợp để tạo sự thoải mái nhất cho anh. Nam đạo diễn nói cả ba người hiểu nhau. Trung Lùn và NSƯT Hoài Linh tìm cách để Phước Sang vui vẻ, thoải mái nhất, nhờ vậy anh mới có thể nhập vai.