Phục vụ sơ duyệt diễu binh 2/9, Công an Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, ngày 27/8, tại thành phố diễn ra chương trình sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đơn vị đã điều chỉnh thời gian và phạm vi cấm đường.

Theo đó, thời gian tổ chức phân luồng giao thông phục vụ chương trình sơ duyệt tại thành phố: Từ 12h ngày 27/8 đến 2h ngày 28/8, sớm hơn 5 tiếng so với thông báo trước.