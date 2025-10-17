Phúc thẩm vụ gà lôi trắng: Bị cáo Thái Khắc Thành đã có mặt tại tòa

Đến khoảng 7 giờ 45 phút, trước cổng TAND tỉnh Hưng Yên có nhiều người dân đã đến xin dự phiên tòa. Hiện bị cáo Thành và các luật sư cũng đã đến Hội trường xét xử.

Như PLO đã thông tin, trong vụ án “Anh nông dân nuôi gà lôi trắng và bản án 6 năm tù”, cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm xác định 13 cá thể gà lôi trắng mà bị cáo Thành nuôi và bán thuộc Phụ lục I - nhóm IB theo Nghị định 84/2021, và từ đó truy tố, xét xử anh theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1-7-2024, việc phân loại loài nguy cấp, quý, hiếm được áp dụng theo Thông tư 27/2024 của Bộ NN&PTNT, trong đó gà lôi trắng được xếp vào nhóm IIB – mức độ bảo vệ thấp hơn.

Chiều 8-8, TAND khu vực 5 - Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Thành 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Đến 13-8, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị hủy án để điều tra lại. Cùng ngày, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bị cáo Thành được tại ngoại.