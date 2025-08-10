Phục hồi điều tra vụ án dùng nhục hình sau 11 năm tạm đình chỉ

HẢI DƯƠNG| 08/10/2025 16:28

Sau 11 năm tạm đình chỉ, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã phục hồi điều tra vụ án dùng nhục hình xảy ra tại Công an TP Vĩnh Long vào năm 2013.

Ngày 8-10, chị Trịnh Kim Liên (ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) cho biết vừa nhận được thông báo từ Cơ quan điều tra VKSND Tối cao về việc phục hồi điều tra vụ án dùng nhục hình xảy ra tại Công an TP. Vĩnh Long cũ, sau 11 năm tạm đình chỉ.

TB-vu-nhuc-hinh.png
Chị Liên đi nhận Thông báo phục hồi điều tra. Ảnh: NV

Theo thông báo, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số: 01/QĐ-VKSTC-CI(P5) ngày 1-10-2025 đối với vụ án "Dùng nhục hình" quy định tại Điều 298 Bộ luật hình sự năm 1999 theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 22/QĐ-VKSTC-C6(P5) ngày 14-11-2013, của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, xảy ra tại Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

dùng nhục hình
Thông báo từ Cơ quan điều tra VKSND Tối cao về việc phục hồi điều tra vụ án Dùng nhục hình. Ảnh: NACC

"Nhận được thông báo phục hồi điều tra vụ án tôi mừng lắm. Mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ là Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao sớm điều tra làm rõ xử lý theo đúng quy định pháp luật trả lại công bằng cho chồng tôi", chị Liên thông tin

Như đã thông tin, tháng 5-2013, anh Nguyễn Văn Đức (chồng chị Liên) tử vong khi đang bị tạm giam. Tháng 11-2013, CQĐT VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án dùng nhục hình xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long.

Đến ngày 15-9-2014, CQĐT trưng cầu giám định pháp y bổ sung, sau đó thì tạm đình chỉ vụ án đến nay.

Theo plo.vn
https://plo.vn/phuc-hoi-dieu-tra-vu-an-dung-nhuc-hinh-sau-11-nam-tam-dinh-chi-post874471.html
