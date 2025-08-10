Phục hồi điều tra vụ án dùng nhục hình sau 11 năm tạm đình chỉ

"Nhận được thông báo phục hồi điều tra vụ án tôi mừng lắm. Mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ là Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao sớm điều tra làm rõ xử lý theo đúng quy định pháp luật trả lại công bằng cho chồng tôi", chị Liên thông tin

Như đã thông tin, tháng 5-2013, anh Nguyễn Văn Đức (chồng chị Liên) tử vong khi đang bị tạm giam. Tháng 11-2013, CQĐT VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án dùng nhục hình xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long.

Đến ngày 15-9-2014, CQĐT trưng cầu giám định pháp y bổ sung, sau đó thì tạm đình chỉ vụ án đến nay.