Phú Yên: Ngư dân thiệt hại lớn do cá mú sốc mặn chết hàng loạt

Theo thống kế của xã An Ninh Đông, tổng số cá chết ước lên đến 276.750 con của 135 hộ dân thả nuôi trên 810 lồng với 135 bè. Trong đó, 141.750 con cá lớn bị chết có trọng lượng từ 0,7 – 1,3 kg; còn lại cá nhỏ có trọng lượng khoảng 150 g đã được thả nuôi từ 1 – 3 tháng tuổi.

Kết quả kiểm tra thực tế tại địa phương, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên) xác định cá mú bị chết là do sốc độ mặn bởi môi trường nuôi bị ngọt hóa. Đây là thiệt hại do thiên tai, không phải do dịch bệnh.

Cá mú chết trôi dạt đầy sông Lễ Thịnh, thuộc thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên. Ảnh: Báo Nhân dân

Theo các hộ nuôi cá ở đây, vào mùa mưa các năm trước, nước lũ trên các sông từ thượng nguồn đổ về 2 nhánh cửa biển An Hải (thuộc xã An Hòa Hải), sông Lễ Thịnh (xã An Ninh Đông) và thoát nhanh ra biển. Tuy nhiên, năm nay cửa An Hải bị bồi lấp nặng chưa được khơi thông, nước lũ không thoát kịp ra cửa An Hải mà chảy dồn về sông Lễ Thịnh. Do nước lũ thoát chậm làm cá nuôi bị sốc nước ngọt, chết rất nhanh.

Điều đáng lo ngại là cá chết người nuôi vớt cá từ các lồng bè đưa lên bãi cát chôn lấp, nhưng do lượng cá chết nhiều, một số hộ dân vứt cá chết xuống sông. Tại ven bờ sông Lễ Thịnh một đoạn bờ sông và bãi cát xác cá chết nổi khắp nơi, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Một số hộ nuôi đang tiếp tục vớt vát cá còn sống đem bán rẻ cho thương lái tiêu thụ nội tỉnh để giảm bớt thiệt hại, nhưng không ăn thua.

Trước tình hình diễn biến môi trường bất lợi, làm tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên cá mú nuôi, cũng như để hạn chế dịch bệnh phát sinh trong thời gian tới, Chi cục khuyến cáo người nuôi thu gom toàn bộ xác cá chết mang vào bờ để chôn lấp, không vứt ra môi trường gây ô nhiễm.

Bên cạnh đó, Chi cục cũng khuyến cáo ngư dân kịp thời thu hoạch đối với cá đạt kích cỡ thương phẩm; không thả giống khi môi trường, thời tiết chưa ổn định. Định kỳ vệ sinh lưới lồng, tắm cá, trộn kháng sinh cho cá ăn để phòng bệnh, nhất là bệnh lở loét rất dễ phát sinh sau mùa mưa bão.