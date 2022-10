Phú Yên: Mâu thuẫn chuyện nợ nần, 2 người thương vong

Trưa 17/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Ngọc Phương (SN 1979, trú thôn Long Hà, xã An Định, huyện Tuy An) về tội "Giết người".

Lê Ngọc Phương tại Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Phú Yên. (Ảnh: CACC)