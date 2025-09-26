‘Phù thủy vỏ lon’ và những chiếc đèn lồng đèn Trung thu tiền triệu
NGUYỆT NHI|26/09/2025 07:34
Từ những vỏ lon tưởng chừng bỏ đi, ông Nguyễn Văn Tuấn, thợ sửa khóa ở phường Tân Định (TP.HCM) đã sáng tạo nên hàng trăm lồng đèn Trung thu độc đáo.
Để có nguyên liệu, ông Tuấn thu gom lon từ tiệm tạp hóa, quán nước quanh xóm, đôi khi được người quen tặng lại. Trước khi đưa vào chế tác, những lon này được vệ sinh sạch sẽ rồi mới đem cắt. Công đoạn khó nhất là uốn và ghép các mảnh lon sao cho đều, không bị gãy hay cong vênh.
Tính đến nay, ông Tuấn đã làm ra khoảng 6 mẫu lồng đèn khác nhau. Mỗi dịp Trung thu, ông hoàn thiện gần 200 chiếc, phần lớn là loại đơn giản từ một lon duy nhất. Những chiếc đèn nhỏ này có giá khoảng 40.000 đồng, được khách hàng ưa chuộng vì gọn, đẹp mắt và dễ treo trang trí.
Những chiếc lồng đèn được ông Tuấn treo trước tiệm sửa khóa, tuy làm từ vật liệu đơn giản nhưng nó tạo nên cảm giác gần gũi khiến ai đi qua cũng khó rời mắt.