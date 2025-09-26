‘Phù thủy vỏ lon’ và những chiếc đèn lồng đèn Trung thu tiền triệu

Từ những vỏ lon tưởng chừng bỏ đi, ông Nguyễn Văn Tuấn, thợ sửa khóa ở phường Tân Định (TP.HCM) đã sáng tạo nên hàng trăm lồng đèn Trung thu độc đáo.

Trong căn tiệm nhỏ chưa đầy 4 m2 ở phường Tân Định (TP.HCM), ông Nguyễn Văn Tuấn, 56 tuổi, say sưa, cặm cụi cắt, uốn từng mảnh kim loại thành hình ngôi sao để làm thành những chiếc lồng đèn Trung thu . Những lon bia, lon nước ngọt được cắt thành dải nhỏ, uốn cong và ghép lại, rồi khi gắn thêm khung, dây treo và bóng đèn nhỏ bên trong, sản phẩm dần hiện lên rực rỡ.

Ý tưởng làm đèn trung thu từ vỏ lon đến với ông vào năm 2021, thời điểm giãn cách xã hội vì COVID-19. “Ở nhà rảnh rỗi, tôi xem được vài đoạn video hướng dẫn làm đèn từ vỏ lon, thấy lạ nên thử làm. Lúc đầu chỉ là vui, sau nhiều người thích rồi đặt mua, tôi làm dần thành nghề phụ”- ông Tuấn kể. Để có nguyên liệu, ông Tuấn thu gom lon từ tiệm tạp hóa, quán nước quanh xóm, đôi khi được người quen tặng lại. Trước khi đưa vào chế tác, những lon này được vệ sinh sạch sẽ rồi mới đem cắt. Công đoạn khó nhất là uốn và ghép các mảnh lon sao cho đều, không bị gãy hay cong vênh. Tính đến nay, ông Tuấn đã làm ra khoảng 6 mẫu lồng đèn khác nhau. Mỗi dịp Trung thu, ông hoàn thiện gần 200 chiếc, phần lớn là loại đơn giản từ một lon duy nhất. Những chiếc đèn nhỏ này có giá khoảng 40.000 đồng, được khách hàng ưa chuộng vì gọn, đẹp mắt và dễ treo trang trí. Những mẫu cầu kỳ hơn gồm vài chục lon và tốn nhiều ngày công có giá bán lên tới 1,6 triệu đồng. Để làm xong một chiếc lồng đèn Trung thu ﻿ lớn, ông phải dành hơn nửa tháng cắt, uốn, gắn và sơn phủ. “Loại này thường đặt trong nhà, khi bật sáng, ánh đèn hắt qua lớp lon tạo hiệu ứng lung linh rất khác lạ” - ông chia sẻ. Mỗi khi hoàn thành một chiếc lồng đèn Trung thu, ông treo thử lên mái hiên rồi bật sáng để kiểm tra. Những dải kim loại xoay nhẹ theo gió, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Những chiếc lồng đèn được ông Tuấn treo trước tiệm sửa khóa, tuy làm từ vật liệu đơn giản nhưng nó tạo nên cảm giác gần gũi khiến ai đi qua cũng khó rời mắt. Khách hàng của ông không chỉ ở TP.HCM mà còn từ các tỉnh lân cận. Nhiều gia đình mua vài chục chiếc nhỏ để treo khắp sân vườn, tạo không gian rực rỡ dịp trăng rằm. Một số người chơi đồ thủ công còn đặt những mẫu cầu kỳ coi như sản phẩm sưu tầm. Nghề chính của ông Tuấn vẫn là thợ sửa khóa, làm lồng đèn chỉ là công việc phụ, nhưng ông dành cho nó nhiều tâm huyết. “Không chỉ để bán, tôi thấy vui vì biến đồ bỏ đi thành món đồ hữu ích, lại gợi không khí Trung thu xưa cho lũ trẻ”- ông nói.