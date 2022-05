'Phù thủy' Efren Reyes: Cả đời không bao giờ quên SEA Games ở Việt Nam

Tại SEA Games 31, "phù thủy" Reyes trở thành tâm điểm ở môn billiards. Trong những ngày có huyền thoại billiards Philippines tranh tài, Nhà thi đấu Hà Đông (Hà Nội) luôn chật cứng khán giả theo dõi.



Do quá đông người hâm mộ nên BTC bố trí rất lượng an ninh đảm bảo cho Efren Reyes có thể di chuyển ra xe trong an toàn. Thậm chí nhiều khán chạy theo gọi tên Efren Reyes giống như "running man".

"Phù thủy" Reyes gây sốt ở SEA Games 31 Tại SEA Games 31, Reyes thi đấu 2 trận nội dung Carom 1 băng 1 thắng 1, thua 1 giành được 1 HCĐ cho Philippines. Ở nội dung Carom 3 băng, ông gặp khó khăn khi phải đụng độ số 3 thế giới người Việt Nam Trần Quyết Chiến tại trận tứ kết chiều 19/5. Màn trình diễn của Efren Reyes không được như kỳ vọng. Tuổi tác dường như ảnh hưởng lớn đến "Phù thủy" người Philippines. Ông để thua Quyết Chiến 10-40. Dù vậy, người hâm mộ dường như không quan tâm tới kết quả, mà chỉ muốn được một lần được xem thần tượng biểu diễn. Về phần mình, "phù thủy" Reyes cũng bất ngờ về sự cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam, ông nói: "Đoàn Philippines cảm thấy sốc. Tôi không thể ngờ rằng người hâm mộ Việt Nam đến xem đông đến thế. Ban tổ chức đã phải tách tôi ra để bảo đảm an toàn. Người hâm mộ quây kín lão tướng Efren Reyes Thật sự tôi cảm thấy rất hạnh phúc và cảm nhận được sự nồng nhiệt khi tới Việt Nam. Tôi nhận ra tình yêu của những người hâm mộ. Tôi cũng rất yêu quý họ. Tôi sẽ giữ mãi những ấn tượng này trong lòng và không bao giờ quên". Cơ thủ sinh năm 1954 cho biết thêm ông thích ăn quả đào và canh chua ở Việt Nam. Reyes cũng tiết lộ ông thích được mặc trang phục giống người Việt Nam. Trong khi đó, báo chí Philippines viết: "Ảo thuật gia Bi-a của chúng ta đang được đối xử như một ngôi sao K-pop trẻ ở SEA Games 31 tại Việt Nam". "Phù thủy" Reyes là nhà cựu vô địch thế giới, ông từng 2 lần vô địch SEA Games ở môn Snooker và Bi-a Anh.