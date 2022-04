Phú Thọ tự tin tổ chức thành công các trận đấu môn bóng đá nam SEA Games 31

Ông Lê Văn Thành nhấn mạnh, bảng đấu tại Phú Thọ có sự góp mặt của đội tuyển U23 Việt Nam nên thu hút sự quan tâm rất lớn của truyền thông báo chí và đông đảo người hâm mộ. Do vậy, công tác tổ chức cần phải được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng về mọi mặt, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an ninh an toàn và công tác y tế, dịch tễ.

Ông Lê Văn Thành – Phó Chủ tịch VFF phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VFF