Phú Thọ: Phẫu thuật tạo hình hậu môn cho bé gái mắc dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Các bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ thực hiện phẫu thuật tạo hình cho bệnh nhân nhi. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 10/10, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết đã phẫu thuật tạo hình hậu môn thành công cho bé gái 1 tháng tuổi mắc dị tật bẩm sinh không hậu môn.

Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, giúp trẻ có cơ hội phát triển và sinh hoạt bình thường trong tương lai.

Trước đó, ngày 18/9, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ tiếp nhận bệnh nhi N.B.A.T 1 tháng tuổi (trú tại xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng không có hậu môn bình thường ngay sau khi chào đời.