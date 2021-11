Phú Thọ, Lai Châu ghi nhận nhiều ca nhiễm, TP.HCM bổ sung 33 trạm y tế

Lực lượng chức năng thiết lập các chốt chặn, phong tỏa tạm thời không cho người dân tự do ra, vào xã Bản Giang, huyện Tam Đường (Lai Châu). (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Cụ thể, bệnh nhân V.T.S (mã số ca bệnh 987025), sinh năm 1984 và C.T.N (mã số ca bệnh 987028), sinh năm 2003 tại bản Tẩn Phủ Nhiêu, xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu là F1 của bệnh nhân 954721 công bố trước đó. Hiện 2 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi Lai Châu.



Như vậy, chỉ trong 4 ngày qua, tỉnh Lai Châu ghi nhận 17 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều tại ổ dịch xã Bản Giang, huyện Tam Đường



Tình hình dịch COVID-19 tại Lai Châu đang diễn biến phức tạp và có nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 không rõ nguồn gốc lây. Cơ quan chức năng đã tách nhanh các trường hợp mắc bệnh chuyển về Bệnh viện Phổi điều trị. Người có dấu hiệu nghi mắc bệnh và người tiếp xúc gần F1, người liên quan được cách ly tạm thời. Đồng thời, các địa điểm liên quan được khử khuẩn.



Bên cạnh đó, việc sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng được đẩy nhanh và mở rộng đối với những vùng có nguy cơ cao; tiếp tục thực hiện điều tra, truy vết triệt để các F1, F2, F3. Các trường hợp F1 chuyển về cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh; các F2, F3 được quản lý theo quy định.



Tỉnh Lai Châu thông tin rộng rãi lịch trình di chuyển, tiếp xúc của các trường hợp F0 tại cộng đồng và F0, F1 để người dân được biết, chủ động khai báo y tế; áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; đề nghị người dân thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế nếu phát hiện các F1, F2.



Các cấp, ngành tiếp tục triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh, đảm bảo sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh, không để lây lan, bùng phát trên diện rộng.



Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung thêm 33 trạm y tế lưu động



Ngày 9/11, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi đến 4 quận, huyện có số ca mắc COVID-19 tăng cần khẩn trương bổ sung các trạm y tế lưu động chăm sóc F0 cách ly tại nhà.

Kiểm tra các thiết bị y tế, bình oxy phục vụ cho người mắc COVID-19 tại Trạm y tế lưu động số 1 (phường 11, Quận 3). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, qua báo cáo tình hình số ca mắc mới của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm y tế các quận, huyện, hiện số lượng F0 có khuynh hướng tăng. Đặc biệt, các quận, huyện như Quận 12, quận Gò Vấp, quận Tân Phú, quận Bình Tân, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh và thành phố Thủ Đức có số ca mắc mới cao.



Trước tình hình trên, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định bổ sung thêm 33 trạm y tế lưu động do các bệnh viện thành phố và bệnh viện quận, huyện đảm trách. Cụ thể, tại Quận 12 thành lập thêm 20 trạm, huyện Bình Chánh thêm 8 trạm, huyện Hóc Môn thêm 4 trạm và quận Bình Tân thêm 1 trạm.



Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các quận, huyện khẩn trương bố trí địa điểm cho các trạm y tế lưu động hoạt động trong ngày 9/11. Đồng thời, các địa phương cần tăng cường kiểm tra công tác khám, theo dõi, cấp cứu, phát thuốc cho các trường hợp F0 đang cách ly tại nhà và cách ly tập trung theo đúng quy định.



Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các quận, huyện tăng cường chỉ đạo trung tâm y tế và các trạm y tế chủ động nắm bắt các hộ gia đình có F0, có người thuộc nhóm nguy cơ cao, chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 cùng chung sống để theo dõi sát tình trạng sức khỏe và triển khai tiêm ngay cho người dân chưa được tiêm.



Cùng ngày, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có tờ trình gửi UBND Thành phố về việc đưa 750 bác sĩ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mới ra trường xuống thí điểm tổ chức thực hành khám, chữa bệnh tại y tế cơ sở là các trung tâm y tế và trạm y tế.



Theo Sở Y tế Thành phố, thời gian qua, việc tổ chức thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện theo điều 24 Luật Khám, chữa bệnh. Trong đó, người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề phải qua thực hành tại cơ sở khám, chữa bệnh. Bác sĩ phải thực hành tương ứng là 18 tháng tại cơ sở khám, chữa bệnh có giường bệnh; điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ sinh phải thực hành 9 tháng tại cơ sở khám, chữa bệnh.



Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, ngoài 4 trung tâm y tế có giường bệnh là Quận 3, Quận 5, Quận 10 và huyện Cần Giờ (do sáp nhập với bệnh viện quận, huyện), còn lại 18 trung tâm y tế và 310 trạm y tế có chức năng khám, chữa bệnh, nhưng không có giường bệnh.



Vì vậy, việc xác nhận thời gian thực hành cho bác sĩ mới tốt nghiệp để cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định gặp khó khăn do phải ký hợp đồng với cơ sở khám, chữa bệnh có giường bệnh để tổ chức đào tạo thực hành, đồng thời chỉ trả chi phí đào tạo theo quy định cho cơ sở tổ chức đào tạo thực hành (trung bình khoảng 1-2 triệu đồng/tháng).



Từ thực trạng nêu trên, việc thu hút bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y về công tác tại trung tâm y tế và trạm y tế trong thời gian qua gặp khó khăn, đặc biệt khi dịch COVID-19 bùng phát.



Trước yêu cầu thực tiễn tiếp tục củng cố, phục hồi hệ thống y tế cơ sở góp phần giải quyết bài toán thiếu nhân lực y tế cơ sở, đặc biệt là bác sĩ, điều dưỡng tại các tuyến quận, huyện…, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất UBND Thành phố cho phép Sở phối hợp với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phân bố bác sĩ y đa khoa và điều dưỡng đa khoa mới tốt nghiệp năm 2021 và các năm tiếp theo tham gia thực hành khám, chữa bệnh tại 22 trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức và 310 trạm y tế phường, xã với thời gian 12 tháng đối với bác sĩ và 9 tháng đối với điều dưỡng.



Trong tháng 12/2021, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có 750 y, bác sĩ ra trường, trong đó 689 bác sĩ đa khoa, 38 cử nhân điều dưỡng, 14 cử nhân điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức, 9 cử nhân điều dưỡng chuyên ngành hộ sinh sẽ tổ chức thực hành tại tuyến y tế cơ sở. Dự toán tổng kinh phí hỗ trợ bác sĩ đa khoa, điều dưỡng mới ra trường năm 2021 tham gia thực hành tại trung tâm y tế và trạm y tế là gần 5 tỷ đồng.



Bên cạnh đó, Sở cũng tham mưu UBND Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Bộ Y tế xem xét, chấp thuận về việc thí điểm tổ chức đào tạo thực hành khám, chữa bệnh cho bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học dự phòng tại y tế cơ sở là trung tâm y tế và trạm y tế trên địa bàn thành phố. Với bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học dự phòng có 12 tháng thực hành tại y tế cơ sở, 6 tháng còn lại sẽ thực hành tại bệnh viện và được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh với phạm vi chuyên môn: Phát hiện và xử lý các bệnh thông thường, xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng.