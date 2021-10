Phú Quốc thí điểm đón khách quốc tế với “hộ chiếu vaccine”

Du khách dạo chơi ngắm các kiến trúc châu Âu thời Trung cổ tại Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: TTXVN

Theo đó, từ ngày 20/11/2021, Kiên Giang tổ chức đón một số chuyến bay thuê bao đến đảo Phú Quốc để vận hành thử nghiệm quy trình đón, phục vụ khách và đánh giá, rút kinh nghiệm. Từ ngày 20/12/2022, tỉnh sẽ chính thức thực hiện theo lộ trình.



Cụ thể, giai đoạn 1 (từ ngày 20/12/2021 - 20/3/2022), tỉnh thí điểm đón 3.000 - 5.000 du khách/tháng thông qua các chuyến bay thuê bao chuyến, phục vụ khách trong một phạm vi, địa điểm hạn chế trên đảo. Giai đoạn 2 (từ ngày 20/3/2022 - 20/6/2022), sau khi đánh giá kết quả giai đoạn 1 và có kết quả tốt, Kiên Giang sẽ đề xuất với Chính phủ mở rộng quy mô đón 5.000 - 10.000 du khách/tháng.



Tỉnh lựa chọn du khách từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có độ an toàn cao về phòng, chống dịch COVID-19 tại châu Âu, Trung Đông, Đông Bắc Á, Bắc Mỹ, Australia… Khách quốc tế đến Phú Quốc phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã được điều trị khỏi bệnh COVID-19 và được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận. Đồng thời, khách phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận (bằng tiếng Anh) với kết quả khẳng định là âm tính; có vé máy bay khứ hồi, có đăng ký tham gia chương trình tour du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành do Kiên Giang đề xuất; có bảo hiểm y tế.



Tỉnh thực hiện quy trình, thủ tục nhập - xuất cảnh cho khách du lịch quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang); quy trình vận chuyển khách, đón và phục vụ du khách tại cơ sở lưu trú, điểm tham quan, cơ sở dịch vụ du lịch được áp dụng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.



Kiên Giang tổ chức thông tin, truyền thông, quảng bá các gói thông tin liên quan đến thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và thế giới; cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước; các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; cư dân và người lao động tại thành phố Phú Quốc; khách du lịch quốc tế và tổ chức nhiều hoạt động, hình thức truyền thông khác.



Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, Kiên Giang đề nghị các bộ, ngành ở Trung ương có liên quan hỗ trợ tỉnh đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc một cách an toàn và hiệu quả. Việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc có “hộ chiếu vaccine” phải tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo ít nhất 90% dân cư và người lao động tại Phú Quốc được tiêm vaccine đủ liều để đạt miễn dịch cộng đồng, sẵn sàng đón và phục vụ khách du lịch quốc tế.



Việc Kiên Giang thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc nhằm từng bước phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế, khôi phục lại các hoạt động du lịch và các ngành kinh tế, dịch vụ có liên quan, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương; xây dựng hình ảnh du lịch Kiên Giang là điểm đến an toàn, thân thiện để quảng bá đến khách du lịch trong và ngoài nước.



Tỉnh đã thành lập Tổ công tác liên ngành và Tổ giúp việc để triển khai kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc.



Trước đó, ngày 25/10, tại Phú Quốc, Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI) đã trao Chứng nhận Kiểm chuẩn y tế sân bay (AHA) cho Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây là sự công nhận của ACI đối với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong việc bảo đảm quy trình an toàn chống dịch trong hoạt động khai thác tại sân bay và là điểm đến an toàn, đạt tiêu chuẩn về sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay.

Lê Huy Hải