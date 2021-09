Phú Quốc có tổng 107 ca mắc Covid-19, cơ bản đã kiểm soát được dịch

Chiều 24/9, trả lời VietNamNet, ông Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) Huỳnh Quang Hưng cho biết, đến thời điểm này TP đã ghi nhận 107 ca F0.



Ông Hưng cho biết thêm, những ngày qua dù số lượng F0, F1 có tăng nhưng đều nằm trong khu phong tỏa, không có ca lây lan ngoài cộng đồng.



“Đến thời điểm này, Phú Quốc đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Chúng tôi phấn đấu đến ngày 30/9 đưa Phú Quốc trở lại trạng thái bình thường mới. Ngoài ra, chúng tôi cũng chờ Bộ Y tế phân bổ vắc xin cho Kiên Giang, sau đó tỉnh phân bổ lại cho Phú Quốc để tiêm cho tất cả người dân trên đảo”, ông Hưng nói.

Ngành chức năng Phú Quốc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Zing

Hôm 20/9, ngành chức năng TP Phú Quốc xét nghiệm sàng lọc tại phường An Thới đã phát hiện bà H.T.H (làm nghề bán bún riêu) ở tổ 5, khu phố 1, dương tính với SARS-CoV-2.



Sau đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 TP Phú Quốc đã chỉ đạo các ngành chức năng chốt chặn và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân tại cảng An Thới, chợ An Thới và các hộ dân xung quanh.



Kết quả xét nghiệm tầm soát từ 16h ngày 21/9 đến 12h ngày 23/9 đã phát hiện 69 ca F0 và truy vết đưa đi cách ly tập trung 294 F1.



Số ca mắc tập trung ở phường An Thới, xã Hàm Ninh và phường Dương Đông, đến nay chưa phát ổ dịch mới.



Ông Tống Phước Trường, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Phú Quốc cho biết: "Sau khi phát hiện ca dương tính Phú Quốc đã nhanh chóng khoanh vùng và chỉ đạo lực lượng y tế tiến hành xét nghiệm xuyên đêm tại các khu vực nguy cơ bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Có thể nói đến thời điểm này Phú Quốc cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh”.



Ngoài ra, để kịp thời ngăn chặn nguồn lây, không để dịch bệnh lan rộng, Phú Quốc đã chỉ đạo tiếp tục xét nghiệm tầm soát diện rộng vùng nguy cơ, nguy cơ cao tại phường An Thới và xã Hàm Ninh. Đối với phường Dương Đông, tiến hành tầm soát tại các nơi tập trung đông người như: chợ, cửa hàng xăng, dầu, siêu thị... với quyết tâm bảo vệ phường Dương Đông và các xã vùng xanh từ sớm, từ xa.