Phu quân Thủ tướng Nhật Bản tiết lộ sẽ ủng hộ vợ như 'tàng hình'

Ông Yamamoto, 73 tuổi, chia sẻ với hãng tin JiJi rằng ông cảm thấy “nhẹ nhõm” khi vợ mình được bầu làm thủ tướng. Ông cho biết hai vợ chồng sẽ quan tâm hơn đến sức khỏe của nhau. “Tôi sẽ âm thầm ủng hộ bà ấy như một người chồng ‘tàng hình’”, ông nói.
Ông Yamamoto đã có 8 nhiệm kỳ là nghị sĩ Hạ viện kể từ lần đầu đắc cử năm 1990. Cả ông và bà Takaichi đều thuộc một nhánh trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) do cựu Thủ tướng Yoshiro Mori lãnh đạo.
Năm 2004, sau khi bà Takaichi mất ghế tại Hạ viện, ông Yamamoto đã cầu hôn qua điện thoại. "Anh có thể nấu cho em những bữa ăn ngon cả đời, vì anh có bằng đầu bếp”, ông nói.
Cặp đôi kết hôn trong năm đó. Một năm sau, bà Takaichi giành lại ghế trong cuộc bầu cử Hạ viện năm 2005, trở thành cặp đôi nghị sĩ hiếm hoi của Nhật Bản.
Hai người đang sống trong khu nhà dành cho nghị sĩ Hạ viện ở quận Akasaka, Tokyo. Vì bà không giỏi nấu ăn, ông Yamamoto từng nói đùa: “Nhà bếp là lãnh địa của anh, em không cần phải vào đâu”.
Năm 2017, hai người ly hôn, với lý do khác biệt quan điểm chính trị. Tuy nhiên, ông Yamamoto vẫn ủng hộ bà Takaichi khi bà ra tranh cử chức chủ tịch LDP năm 2021.
Sau đó, ông Yamamoto mất ghế trong cuộc tổng tuyển cử, và hai người tái hôn. Khi đăng ký kết hôn, họ oẳn tù tì để quyết định họ chính thức trong sổ hộ khẩu, và kết quả là hai người lấy họ Takaichi.
Ông Yamamoto từng ra tranh cử với tư cách độc lập trong cuộc bầu cử Hạ viện vào tháng 10 năm ngoái nhưng thất bại. Không lâu sau đó, ông bị tai biến mạch máu não, hiện nay bà Takaichi đang giúp chồng phục hồi sức khỏe.
Ông Yamamoto sinh năm 1952 tại thành phố Sabae, tỉnh Fukui, nơi cha ông có thời gian làm thị trưởng thành phố. Ông có 3 người con với người vợ trước. Con trai cả Ken Yamamoto của ông hiện là nghị sĩ Hội đồng tỉnh Fukui.