Phu quân Thủ tướng Nhật Bản tiết lộ sẽ ủng hộ vợ như 'tàng hình'

Ông Taku Yamamoto - Phu quân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. (Ảnh: JiJi)

Ông Yamamoto, 73 tuổi, chia sẻ với hãng tin JiJi rằng ông cảm thấy “nhẹ nhõm” khi vợ mình được bầu làm thủ tướng. Ông cho biết hai vợ chồng sẽ quan tâm hơn đến sức khỏe của nhau. “Tôi sẽ âm thầm ủng hộ bà ấy như một người chồng ‘tàng hình’”, ông nói.

Ông Yamamoto đã có 8 nhiệm kỳ là nghị sĩ Hạ viện kể từ lần đầu đắc cử năm 1990. Cả ông và bà Takaichi đều thuộc một nhánh trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) do cựu Thủ tướng Yoshiro Mori lãnh đạo.