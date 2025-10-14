'Phù phép' hàng chục tấn thịt trâu Ấn Độ thành bò Nhật Wagyu, bán giá gấp 5

Cụ thể, ngày 19/9, phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hida, đặt tại thôn Dền, xã Hoài Đức, Hà Nội. Tại hiện trường, nhân viên công ty bị bắt quả tang đang bơm phụ gia vào thịt trâu nhằm giả dạng thịt bò cao cấp thương hiệu “Hidasan”.

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết đã triệt phá một ổ nhóm chuyên sản xuất và tiêu thụ thực phẩm giả trên địa bàn thành phố và nhiều tỉnh, thành.

Qua điều tra, công an xác định: Nguyễn Thị Phương Thảo – Tổng Giám đốc Công ty Hida – đã câu kết với Trần Hoàng Phước, Giám đốc Công ty SK FOODS VIET NAM, để tổ chức sản xuất thịt bò giả gắn mác cao cấp.

Lợi dụng xu hướng ưa chuộng thịt bò Wagyu của người tiêu dùng, Thảo nhập khẩu thịt trâu đông lạnh kém chất lượng từ Ấn Độ với giá khoảng 120.000 đồng/kg, sau đó dùng phụ phẩm tạo vân mỡ để giả thịt bò Nhật, đóng gói dưới nhãn mác "Hidasan" và bán ra thị trường với giá từ 400.000-600.000 đồng/kg.

Từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã sản xuất và tiêu thụ hơn 14 tấn thịt trâu giả thịt bò, phân phối tại nhiều địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TPHCM.

Khám xét kho hàng và nhà máy, lực lượng chức năng thu giữ: 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả. 17 tấn bột phụ gia dùng tạo vân mỡ. Hệ thống máy móc chuyên dụng phục vụ việc sản xuất thực phẩm giả.