Phụ nữ thích quà gì?: Món quà nào tuyệt vời nhất?

Phụ nữ thích quà tặng bởi vì từ khởi thủy họ vốn… không có gì. Người ta nói, từ thời khai thiên lập địa cho đến một khoảng thời gian dài trong lịch sử, quyền sở hữu đa phần thuộc về kẻ mạnh, phụ nữ không có quyền sở hữu tài sản, không có quyền định đoạt cuộc đời mình, thậm chí đến cả thân thể của mình phụ nữ cũng không có quyền sở hữu. Dễ hiểu vì sao họ thích quà: đó là hình thức công bố, công nhận công khai một thứ gì đó thuộc về họ.

Đó là lý do cho những món quà thuộc loại… cơ bản, như lúa gạo hay tiền bạc. Đó cũng là lý do thứ nhất giải thích tại sao phụ nữ thích những quà tặng có giá trị lớn. Một số người nghĩ chỉ cần thỏa mãn nhu cầu này, cứ tặng một bó hoa tiền 500.000, một bó hoa vàng miếng, vậy là “đỉnh của chóp”. Nhưng những quà tặng đó không còn làm chị em thỏa mãn. Có lần một đạo diễn tên tuổi đã ngạc nhiên kể, anh thấy nữ hoàng nội y được tặng siêu xe, hột xoàn nhưng cô tỏ ra bình thường, chẳng thể hiện cảm xúc gì. Các chị em cũng hay nói, rằng họ đâu cần quà tặng đắt tiền hay to tướng, họ mong đợi nhiều hơn vậy.

Phụ nữ mong đợi được tặng quà mang ý nghĩa sâu sắc. Cái này mới là khổ đây, chắc chắn phức tạp hơn tiền hay lúa gạo. Cánh đàn ông vò đầu bứt trán, nặn óc nghĩ xem phụ nữ thích quà gì. Quà tặng thành chuyện để đàn ông suy nghĩ, để phụ nữ giận hờn. Ý nghĩa của các loại hoa, các loại quà được gán ghép tầng tầng lớp lớp, song huynh đệ đều biết, ý nghĩa thực sự không nằm trên “Gu gồ”, ý nghĩa thực sự là những gì phụ nữ luận giải ra mà phù hợp với ý nghĩ trong đầu trong tim của chị em. Một món quà tuyệt vời là món quà đem đến kết luận rằng chàng rất hiểu mình.